В интернете начал работу сайт в поддержку московского ОМОНа

В интернете запущен сайт в поддержку московского ОМОНа.

"Гражданские активисты открыли новый сайт в поддержку московского ОМОН по адресу: www.supportomon.ru. На нем Вы сможете подробнее узнать о работе московского ОМОН, разобраться в провокациях, произошедших 6 мая 2012 года на Болотной площади, и увидеть, каким образом сторонники оппозиции выдают защиту правопорядка за нападение на мирных граждан", - говорится на сайте Центра специального назначения ГУ МВД России по Москве.

"Бойцы ОМОН ЦСН ГУ МВД России рады видеть сторонников в гражданах", - говорится в сообщении.

На сайте также предлагается оставить подпись в поддержку омоновцев.