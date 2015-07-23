Столичные стройплощадки оградят по новым требованиям с 1 августа

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

C 1 августа в столице изменится порядок оформления разрешений на установку временных ограждений и объектов, сообщил журналистам начальник Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Семенов. Соответствующие постановления были приняты в мае. По словам Семенова, новые ограждения положительно повлияют на внешний облик Москвы.

Внешнее оформление ограждений строительных площадок станет единообразным. "Конечно, я не буду лукавить и говорить, что мы с вами 1 августа проснемся в другом городе, но общими усилиями мы постепенно за некоторый период приведем площадки к новому виду", - сказал Семенов.

По его словам, новые требования будут предъявляться только к новым объектам, а площадки, где работы уже ведутся, будут постепенно переходить на новый стиль, чтобы не создавать сложности застройщикам.

"Город постоянно строится, и эти изменения серьезно улучшат внешний вид строительных площадок и восстановленных после разрытий дорог, а значит, и в целом повлияют на внешний облик столицы", - сказал Семенов.

Раньше подобные требования носили лишь характер рекомендаций. Теперь за нарушение правил ограждения застройщику грозит штраф.

Ранее m24.ru сообщало, что Москва планирует обязать строителей оснащать шумозащитными экранами все стройки на территории города. Такая мера содержится в экологической стратегии столицы до 2030 года. Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова пояснила m24.ru, что сейчас в рамках краутсорсинг-проекта власти ждут от москвичей конкретных предложений по вопросу защиты от шумового воздействия. В департаменте строительства отметили, что в случае принятия нормативов строители будут соблюдать их.

В рамках стратегии планируется "совершенствование нормативной правовой базы снижения уровня шума от строительных работ, в том числе в дневное время", включая "обязательность применения шумозащитных кожухов, экранов, ограничение шумовых характеристик строительной техники". По словам Зотовой, в столице много источников шума: стройки, автотранспорт, железнодорожный транспорт, метро, развлекательные заведения.

В пресс-службе столичного департамента строительства пояснили m24.ru, что на данный момент необходимость установки шумозащитных щитов и других приспособлений определяет проектировщик.