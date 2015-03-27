МУЗЕОН устроит "Весеннюю стрижку"

Фото: пресс-служба МУЗЕОНа

4 апреля парк МУЗЕОН приглашает горожан на стрижку травы на Крымской набережной. Создавать настроение на мероприятии будет команда "Корабля Брюсов": Omma, 21outside, Hus, Gisin, Kotizm и специальный гость.

Парк МУЗЕОН ищет людей, неравнодушных к жизни растений, чтобы вместе совершить "грандиозный садоводческий подвиг". "Вооружившись секаторами и садовыми ножницами, мы займемся стрижкой сухой луговой травы на холмах Крымской набережной и подровняем ивы редкого сорта Маяк, чтобы придать им идеальную форму", - сообщили в пресс-службе парка.

Обрезанные черенки можно будет забрать домой, чтобы вырастить куст уникальной ивы у себя на балконе или даче.

Перед "весенней стрижкой" гости соберутся на встречу с ландшафтным архитектором Анной Андреевой, которая расскажет о том, какие растения можно встретить на набережной, как создать клумбу в стиле new perennials и как правильно ухаживать за многолетниками.

"Цветники на Крымской набережной только с виду кажутся простыми – на самом деле это сложные комбинации злаков, многолетников и луковичных. Уход за ними несложный - раз в год мы срезаем сухую траву перед наступлением теплой погоды. Ведь основа цветников - холоднорастущие злаки, например, щучка дернистая начинает отрастать, как только температура поднимается немного выше ноля, а за ней уже растет молиния. Поэтому важно обрезать траву и кустарники до возвращения тепла и пробуждения растений", - рассказывает Анна Андреева.

Сбор участников в 12.00 на Крымской набережной (Речной балкон). Стрижка пройдет с 13.00 до 18.00. Необходима регистрация.