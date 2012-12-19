В "Музеоне" около ста деревьев оденут в яркие костюмы

Фото: предоставлено пресс-службой "Музеона"

22 декабря, с 11:00 до 16:00 в "Музеоне" активисты парка оденут около 100 деревьев, причем разноцветные костюмы для каждого дерева будут связаны индивидуально, под его размер. Проект такого масштаба в Москве пройдет впервые.

Кроме активистов, в украшении смогут принять участие все желающие, а по завершении акции будет проведен конкурс на самое красиво украшенное дерево. Всем активным участникам будут вручены благодарности. Также в этот день пройдет праздничный концерт.

Подобные акции не только помогают деревьям защититься от агрессивной окружающей среды, но и позволяют москвичам провести с пользой свой досуг, приобщая их к украшению города.

Напомним, что осенью деревья парка "Музеон" уже одевались в яркие костюмы, а в ноябре в Измайловском парке проходила подобная акция под названием "Вязаный лес".

У этого вида стрит-арта есть множество последователей по всему миру, причем в разных странах он называется по-разному. В США наиболее популярно определение yarn bombing, а у англичан прижились knit graffiti и yarnstorming.