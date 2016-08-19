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19 августа 2016, 19:43

ПДД

Полиция задержала лихача на BMW из "Музеона"

Полицейские задержали катавшегося по "Музеону" на BMW водителя

Столичные полицейские задержали водителя, предположительно катавшегося по пешеходным и велодорожкам в парке "Музеон". Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее инспекторы ГИБДД провели проверку и установили марку, модель, а также владельца авто. Мужчина заявил, что машину он не эксплуатирует. Около трех лет на ней ездит его сын, 20-летний житель ЦАО. Однако 1 февраля молодого человека лишили прав на год.

Скандальный видеоролик

Накануне в интернете появилась видеозапись, сделанная якобы с видеорегистратора. Она была выложена в популярную соцсеть с аккаунта Rich russian kids с комментарием: "Когда хочется погулять в парке, но лень выходить из машины".

СМИ обнаружили еще ряд видеозаписей этого автора, где водитель колесит по городу и нарушает ПДД, например, выезжает на встречную полосу и гоняет по Старому Арбату.

В самом "Музеоне" поначалу заявляли, что ролик был смонтирован. Однако позднее служба безопасности парка также взялась за поиски лихача.

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