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18 февраля, 13:45

МУЗЕОН приглашает прогуляться по парку с зоологами и орнитологами

Музеон зоологи экскурсоводы

Фото: muzeon.ru

В феврале в парке искусств МУЗЕОН проходят познавательные прогулки с ботаниками, зоологами, орнитологами. На них можно узнать, как зимуют животные и птицы и куда прячутся растения, когда выпадает снег, сообщает пресс-служба зоны отдыха.

Экскурсии проводят профессионалы, сотрудники и выпускники МГУ.

Гости прогулок смогут не только узнать много нового о зимовке растений и зверей, но и освежить свои старые знания о природе. Кроме того, посетителей парка научат узнавать более десятка растений, птиц и зверей, которые обитают в Москве.

Принять участие в каждой из прогулок могут до 15 человек. Участие бесплатное, но необходима регистрация, расписание и подробности - здесь.

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Напомним, 22 февраля в парке искусств МУЗЕОН устроят проводы зимы. В программе масленичных гуляний – переодевания, заморские угощения и активные игры.

На площадке "Мастерская перевоплощений" удастся примерить кокошники и кафтаны и нарисовать себе яркие румяные щеки. Народный театр "Петрушка" покажет в зоне отдыха интерактивный спектакль, к которому смогут присоединиться гости парка. А на "Заморском базаре" угостят не только традиционными блинами с семгой, грибами или вареньем, но и экзотическими яствами.

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