18 февраля 2014, 11:18

Культура

В День защитника Отечества в "Музеоне" установят "Железный занавес"

23 февраля, в честь Дня защитника Отечества, в парке искусств "Музеон" установят интерактивную инсталляцию "Железный занавес". Во время холодной войны с его помощью СССР описывался как отдельная от мира зона с государственной границей "на замке".

Фото: Пресс-служба "Музеона"

После окончания противостояния СССР и Запада скульптура "Железный занавес" будет не только напоминать об историческом периоде, но и станет арт-объектом для всех посетителей "Музеона".

Скульптурная композиция высотой четыре метра превратится в декорацию для перформанса танцевального коллектива "Айседорино горе". За музыкальное сопровождение будет отвечать Петр Термен, который будет играть на изобретении времен СССР – терменвоксе.

Зрители смогут войти внутрь и оказаться в необычном пространстве, которое задействует все рецепторы.

Открытие – в 15.00, вход свободный.

