Имиджевая лаборатория "Голос" научит бороться со словами-паразитами

Фото: предоставлено организаторами

22 августа в парке искусств МУЗЕОН Имиджевая Лаборатория "Голос" организует мастер-класс на тему "Жизнь без "типа" и "как бы" или "Борьба с паразитами".

Его проведут диктор телевидения, голос телеканала "Москва 24" Вера Коцюба и радиоведущий, ведущий телеканала "Москва 24" Федор Баландин. Они также являются преподавателями ИЛ "Голос".

Зрители узнают, откуда в речи берутся слова-паразиты и как они влияют на нашу жизнь. Кроме того, можно будет поучаствовать в лингвистических экспериментах, которые помогут научиться анализировать свою речь.

Мастер-класс пройдет в рамках Культурного Фестиваля "Городской сюжет".