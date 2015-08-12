Форма поиска по сайту

12 августа 2015, 16:50

Культура

Имиджевая лаборатория "Голос" научит бороться со словами-паразитами

Фото: предоставлено организаторами

22 августа в парке искусств МУЗЕОН Имиджевая Лаборатория "Голос" организует мастер-класс на тему "Жизнь без "типа" и "как бы" или "Борьба с паразитами".

Его проведут диктор телевидения, голос телеканала "Москва 24" Вера Коцюба и радиоведущий, ведущий телеканала "Москва 24" Федор Баландин. Они также являются преподавателями ИЛ "Голос".

Зрители узнают, откуда в речи берутся слова-паразиты и как они влияют на нашу жизнь. Кроме того, можно будет поучаствовать в лингвистических экспериментах, которые помогут научиться анализировать свою речь.

Мастер-класс пройдет в рамках Культурного Фестиваля "Городской сюжет".

Дата: 22 августа в 15.00

Место: парк искусств МУЗЕОН

Продолжительность: 2 часа

Яндекс.Метрика