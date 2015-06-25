Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 25 по 28 июня накануне всемирного Дня астероида Музей космонавтики проведет "Фестиваль астероидов".

Все, кто в этот день придет в музей, узнают, надо ли опасаться астероидов, как часто они сталкиваются с Землей, можно ли спрогнозировать следующее приближение этих небесных тел к нашей планете.

Также гостей ждут показы специальных программ телеканала Discovery Science, лекция ученого-астрофизика, популяризатора науки Сергея Попова, а самые любознательные смогут подискутировать с космонавтом-испытателем, участником 14-суточного и 105-суточного эксперимента "МАРС-500" Сергеем Рязанским.