25 июня 2015, 13:38

Культура

Музей космонавтики проведет "Фестиваль астероидов"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 25 по 28 июня накануне всемирного Дня астероида Музей космонавтики проведет "Фестиваль астероидов".

Все, кто в этот день придет в музей, узнают, надо ли опасаться астероидов, как часто они сталкиваются с Землей, можно ли спрогнозировать следующее приближение этих небесных тел к нашей планете.

Также гостей ждут показы специальных программ телеканала Discovery Science, лекция ученого-астрофизика, популяризатора науки Сергея Попова, а самые любознательные смогут подискутировать с космонавтом-испытателем, участником 14-суточного и 105-суточного эксперимента "МАРС-500" Сергеем Рязанским.

Место: Музей космонавтики

Время: 25 – 28 июня

Цена: взр. билет – 200 рублей

Музей космонавтики Всемирный День астероида фестивали и праздники астероид

