20 ноября 2014, 21:04

Культура

Фонд музея Сергея Эйзенштейна может появиться в ГМИИ имени Пушкина

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Фонд музея Сергея Эйзенштейна планируют перенести в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Вместе с фондом туда могут перейти работать и несколько сотрудников Музея кино, сообщил M24.ru хранитель фонда Наум Клейман.

Пока Клейман не знает, будет ли сам работать в штате ГМИИ, но считает очень важным, что архив Эйзенштейна перенесут в музей из мемориального кабинета на Смоленской улице.

"Эйзенштейн шире кино, он был не только режиссером, но и рисовальщиком, и писателем... Именно в ГМИИ имени Пушкина его фонд обретет нужный контекст. Безусловно, судьба Музея кино должна быть решена, он по-прежнему в подвешенном состоянии, но то, что архив Эйзенштейна передадут музею, где он окажется в нужной среде и получит должное обращение - очень важный шаг", - рассказал киновед.

Напомним, в октябре 2014 года научные сотрудники Музея кино уволились в полном составе в знак протеста против политики его нового директора, Ларисы Солоницыной. Впоследствии часть сотрудников отозвала свои заявления, чтобы сохранить его фонды.

В защиту коллектива Музея кино и Наума Клеймана выступили кинематографисты со всего мира. Опубликовано несколько открытых писем к Владимиру Мединскому, Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину.

Среди подписантов - актриса Тильда Суинтон, режиссер Марк Казинс, художественный руководитель Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

Они просят российское правительство изменить свои решения и сохранить уникальный коллектив Музея кино.

Сюжет: Кадровые перестановки в Музее кино: увольнения и конфликты
