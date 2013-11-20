Музей кино разместится в Научно-исследовательском кинофотоинституте

Фото: ИТАР-ТАСС

Музей кино, который не имеет на настоящий момент собственного постоянного помещения, собираются разместить в Научно-исследовательском кинофотоинституте (НИКФИ) на Ленинградском проспекте. Позже ему может быть отдана также площадка на территории завода "Серп и молот".

Концепция развития музея и его выставочной деятельности будут разработаны в соответствии с особенностями пространства НИКФИ, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя министра культуры России Григория Ивлиева.

Не исключено, что позже к помещению Музея кино в НИКФИ могут добавить и площадку на территории завода "Серп и молот". Возможно, в таком случае в НИКФИ останется часть музейной экспозиции – например, посвященная технической стороне истории кино.

Музей кино располагался в здании Киноцентра на Красной Пресне до 30 ноября 2005 года. Теперь у музея нет собственного помещения, а все его фондовые хранилища и рабочие кабинеты находятся на киностудии "Мосфильм".