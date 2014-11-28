В Музее Москвы откроется экспозиция, посвященная миру советского детства

В Музее Москвы открылась выставка "Советское детство"

С 28 ноября 2014 года по 15 марта 2015 года в Музее Москвы пройдет выставка, посвященная миру советского детства. Об этом сообщает пресс-служба музея.

На выставке будут показаны игрушки и игры, книжки, кино и мультфильмы, детская одежда и мебель, фотографии и многое другое, что окружало детей с 1960-х и до начала 1980-х годов.

"Несколько поколений москвичей, несмотря на все различия в образе жизни, интересах, невзирая на все изменения в стране и в городе, имеют кое-что общее. Мы выросли на одних и тех же книгах, подражали одним и тем же киногероям, покупали на протяжении десятков лет похожие игрушки. Сегодня выбор игрушек, музыки, фильмов, книг расширился, изменился и мир вокруг, но для многих москвичей именно детские впечатления являются главным, что их объединяет", — говорится в сообщении.

На выставке представлены буквари и учебники, книги — от "Баранкин, будь человеком!" до "Волшебника Изумрудного Города", фильмы — от "Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен" до "Приключений Электроника". Специальные разделы будут посвящены универмагу "Детский Мир", телепрограмме "Спокойной ночи, малыши!" и празднованию Нового года.

Организаторы говорят, что цель выставки состоит в том, чтобы показать культурный пласт недавнего прошлого, который, по их мнению, был значительно богаче и интереснее, чем его часто представляют себе сегодня.

Выставка "Советское детство" продлится до 15 марта 2015 года.