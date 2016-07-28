Традиционный Городской блошиный рынок откроется в Музее Москвы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

31 июля на территории летней площадки Музея Москвы откроется уже ставший традиционным для жителей и гостей столицы Городской блошиный рынок. Как сообщает пресс-служба музея, свои уникальные товары и изделия на "блошку" привезут более 300 коллекционеров, реставраторов, небольших магазинчиков и простых горожан, которые хотят поделиться историей своих семей.

На блошином рынке можно будет не только купить винтажные наряды, книги, украшения, игрушки или предметы обихода, но и посетить лекции или принять участие в мастер-классах. А также – послушать музыку: советские и авторские песни в исполнении ансамбля "Лад", попурри европейских мелодий разных лет от Ксении Рубан, зажигательные треки, вобравшие в себя лучшее от афробита и африканского саунда 1970-х от Zava Matotra. Помимо этого все желающие смогут принять участие в танцевальном мастер-классе по свингу и линди-хопу.

Маленькие посетители "блошки" смогут стать непосредственными участниками рынка: в специально отведенной зоне у них будет возможность продать или обменять свои игрушки, поделки и книжки.

В течение всего дня на территории Музея Москвы будет работать фотоателье "Шипр", где каждый сможет сделать фотографию в винтажном стиле со своими приобретениями.