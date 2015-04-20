Шестой Городской блошиный рынок будет посвящен искусству

Фото: vk.com/moscowmuseum

26 апреля в Музее Москвы пройдет традиционный Городской блошиный рынок. Как сообщается на официальной странице мероприятия в "ВКонтакте", апрельский рынок будет посвящен искусству.

На нем станут продавать винтаж, то есть предметы и вещи возрастом от 20 до 50 лет, и антиквариат - предметы, старше 50 лет. Традиционных на таких мероприятиях продают вещи из фарфора, стекла, серебра, мельхиора, старинную одежду, украшения, вышивку, книги и прочее. Время работы рынка: с 12 до 19 часов.

"Апрельский блошиный рынок в Музей Москвы посвящаем искусству. Будут традиционные антикварные ряды, будет блошиный рынок с "бабушками", а еще к нам придут московские художники, галереи, выпускники художественных вузов показать и продать свои работы" - сообщила сетевому изданию M24.ru куратор рынка Елена Кренцель.

На блошином рынке выступят артисты и клоуны, пройдут лекции и джазовые концерты.

Городской блошиный рынок проводится на территории Музея Москвы уже шестой раз. Каждое мероприятие организаторы посвящают уникальной теме. Так, в феврале рынок был посвящен работе реставраторов, а в марте - детским играм и московским дворам 60-х годов.