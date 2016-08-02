В Музее Москвы научат красиво жить в столице

Фото: m24.ru/Роман Васильев

3 августа в лектории Музея Москвы пройдет дискуссия, посвященная культуре потребления. Вместе с социологами, антропологами, экологами слушатели обсудят такую тему, как "Красиво жить не запретишь. На что равняется московский быт?"

Столица растет, меняется, впитывает в себя плюсы других мегаполисов и в то же время вырабатывает собственный стиль. Жизнь в городе становится целым явлением, которое включает в себя и удобство улиц, и бытовой комфорт, и здоровый образ жизни, и правильное питание, и занятия спортом.

Собравшиеся в Музее Москвы выяснят, какие тренды задала столица, чем живут горожане, как развивается их культура потребления. Принять участие в актуальной беседе может каждый: вход на мероприятие свободный.

Подобные дискуссии на темы комфортной жизни в большом городе будут проходить в августе по средам. На них обсудят свободное время москвичей, занятия бегом, отношения с соседями, экологию и вегетарианство.