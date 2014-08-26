В Музеях Московского Кремля прочтут лекции о древнерусском искусстве

Фото: ИТАР-ТАСС

20 сентября лекторий Музеев Московского Кремля открывает новый сезон. Слушателям будут рассказывать о жизни царского и императорского дворов России и отечественной внешней политике.

В Музеях запустят масштабный проект "Русское искусство", рассчитанный на три года. Он охватит всю историю нашего государства - от Киевской Руси до начала XX века. Первый цикл серии называется "Древнерусское искусство", его прочтут в грядущем сезоне. Всего будет 18 лекций.

Культуру западной Европы также не оставят в стороне - в музее откроется курс "Замки Италии: чертоги роскоши и цитадели власти". Актуальность темы очевидна - своего рода прообразами Кремля стали итальянские цитадели. Слушатели занятий смогут отправиться в "путешествие" по замкам Тосканы, Милана и Феррары, познакомиться с их архитектурой и придворной жизнью.

Узнать новые факты об Англии можно в рамках цикла "Мастера изящного интерьера". На лекциях расскажут историю модерна, а также познакомят с творчеством шотландского дизайнера Чарльза Макинтоша. Кроме того, согласно пожеланиям самих слушателей, в этом сезоне в музеях подготовят циклы лекций об истории фарфора и стекла.

"Наша цель – превратить лекторий Музеев Московского Кремля в интеллектуальный клуб, место встреч любителей и специалистов в области истории, культуры и искусства. И мы стараемся, чтобы в этом клубе было интересно и взрослой аудитории, и школьникам, молодежи и студентам, и родителям с детьми. Наши новые циклы позволят слушателям не просто расширить свой кругозор, но и получить практические знания в области истории искусства", - рассказала заместитель генерального директора по развитию просветительской деятельности и популяризации Музеев Московского Кремля Ольга Дмитриева.

В программе лектория останутся и традиционные циклы – посвященные истории Москвы и памятниках Кремля, правителям России, загородным резиденциям русских государей. В лектории выступят отечественные ученые и приглашенные зарубежные специалисты. Пройдут занятия в рамках детских программ - маленький гостей Музеев ждут викторины, игры, конкурсы.

Лекции читают сотрудники Музеев Московского Кремля и других российских и зарубежных музеев, преподаватели МГУ имени Ломоносова, РГГУ, сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. Лекциисотрудники Музеев Московского Кремля и других российских и зарубежных музеев, преподаватели МГУ имени Ломоносова, РГГУ, сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. Абонементы на лекционные циклы можно приобрести по будням в экскурсионном бюро в Лебяжьем переулке, дом 4, в выходные – в экскурсионном центре Александровского сада (кассовый павильон). Разовые билеты продаются перед началом лекции в Оружейной палате и в экскурсионном центре в Александровском саду.





С расписанием и подробным описанием лекционных проектов можно ознакомиться тут.

Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" был основан в 1806 году. был основан в 1806 году. В современном виде учреждение образовалось в 1991 году на базе Государственных музеев Московского Кремля и включает в себя музей-сокровищницу Оружейную палату, Соборную площадь и его знаменитые храмы, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, церковь Ризположения, Патриаршие палаты, колокольню Ивана Великого, выставки в Успенской звоннице и Одностолпной палате Патриаршего дворца. Генеральным директором музея является Гагарина Елена Юрьевна (дочь Юрия Гагарина).





Напомним, что на сайте Музеев Московского Кремля можно совершить виртуальные экскурсии. Пользователям удастся рассмотреть мельчайшие детали архитектурных памятников и элементы их экспозиций.