Британские музыканты Kwabs и Honne выступят на фестивале на ВДНХ

Kwabs/Фото предоставлено пресс-службой

Опер-эйр BOSCO Fresh Fest объявил первые имена участников юбилейного V фестиваля, который пройдет с 4 по 5 июня 2016 года на территории запрудной зоны ВДНХ.

Среди участников двухдневного музыкального марафона уже заявлены российские группы "Мумий Тролль" и On-the-Go, а также британцы Kwabs и HONNE. Кроме того, формат фестиваля значительно расширен: актуальные художники получат возможность для реализации своих самых грандиозных замыслов – арт-объекты, вписанные в исторический ландшафт ВДНХ, сделают современное искусство частью мероприятия. Впервые в истории фестиваля появится ночная программа BOSCO Fresh Night с музыкальными сетами от известных диджеев.

Ежегодно BOSCO Fresh Fest проходил в Москве в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Впервые он состоялся в 2012 году в парке Горького. В 2016 году юбилейный проект традиционно соберет на своей площадке самые актуальные и интересные команды России, Европы и Америки.

Полный лайнап фестиваля BOSCO Fresh Fest будет объявлен в апреле. Билеты уже можно приобрести на сайте.