25 ноября 2014, 16:16

Культура

Детский новогодний спектакль "Спасите снег" покажут в МАММ

Фото: M24.ru

Новогодний спектакль для детей "Спасите снег" покажут в Мультимедиа Арт Музее. Режиссер постановки Ярослав Маслов.

Зрителей ждет волшебная история о том, как инопланетяне задумали похитить снег, Новый год и Деда Мороза со Снегурочкой. Бороться с воришками будет мистер Тапир, живущий в сказочном лесу. Пока лес спит, Тапир стоит на посту. Строгого сторожа боятся даже великаны и хищные звери.

Как отметили в МАММ, зрители смогут поучаствовать в творческом мастер-классе.

Спектакль покажут 25 и 27 декабря, а также 4 января. Билеты – 1000 рублей. Купить билеты можно в кассе МАММ.

