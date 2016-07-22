Дорожное движение осложнилось из-за ливней в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 80 заявок о подтоплениях поступило в коммунальные службы Москвы после прошедшего в пятницу дождя. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

Как добавили в пресс-службе департамента транспорта, подтопления привели к сбою движения троллейбусов и трамваев нескольких маршрутов.

Так, задерживается движение трамваев №№ 32, 43, 46 на Солдатской улице и троллейбусов №№ 22 и 88 в районе Каланчевской улицы. Также из-за значительного подтопления закрыто движение транспорта в Арбатском тоннеле.

Сейчас существенно затруднено движение на Гоголевском и Никитском бульварах, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат, Кремлевской набережной. Водителям рекомендуют избегать поездок на этих участках и при необходимости выбирать альтернативные маршруты передвижения.

Из-за сложных погодных условий бригады Мосводостока переведены на усиленный режим работы. Круглосуточно на столичных улицах дежурят свыше тысячи рабочих и более 350 единиц техники.

До шести утра субботы в Москве ожидаются сильные дожди с грозами, местами град. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 22 метров в секунду.

По данным главной метеостанции на ВДНХ, в столице за последние 12 часов выпало восемь миллиметров осадков – это почти десять процентов месячной нормы осадков. Для июля она составляет 94 миллиметра.