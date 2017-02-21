Форма поиска по сайту

21 февраля 2017, 11:19

Город

Мосводосток вывел на круглосуточное дежурство более тысячи рабочих

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более тысячи специалистов ГУП "Мосводосток" вышли на круглосуточное дежурство из-за возможного ухудшения погоды, сообщает пресс-служба предприятия.

В городе круглосуточно дежурят 385 бригад Мосводостока, также задействовано 263 единицы техники.

Специалисты предприятия контролируют 228 мест возможного скопления воды. Особое внимание уделяется участкам на проезжей части, подтопления на которых могут привести к остановке общественного транспорта.

По данным на 10:00 21 февраля в диспетчерскую службу Мосводостока поступило 11 заявок о подтоплениях, все они приняты к работе.

При обнаружении скоплений воды можно обратиться в центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" и оставить заявку по телефону: 8 (495) 657-87-03.

Тепло пришло в столицу в начале рабочей недели. Во вторник, 21 февраля, температура воздуха в городе поднялась до плюс 2 градусов. По прогнозу синоптиков, в течение дня будет идти мокрый снег с дождем.
