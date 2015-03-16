В жилых домах на востоке столицы восстановили подачу горячей воды

Фото: ТАСС

Коммунальщики восстановили горячее водоснабжение в 12 жилых домах, прерванное накануне вечером из-за проседания стены центрального теплового пункта, сообщил M24.ru пресс-секретарь заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

Восстановительные работы завершились около 3-х ночи. На месте работали бригады МОЭК, Мосводоканала и аварийные службы города.

Напомним, что в воскресенье вечером жилые дома в Перове остались без горячей воды. В связи с оттаиванием почвы произошла подвижка грунта, что нарушило строительную конструкцию центрального теплового пункта на улице Металлургов, дом 42. Просела стена здания.

Дома были отключены от горячего водоснабжения в связи с восстановительными работами. Отопление и холодное водоснабжение в них не прерывалось.