В бойлерной здания филиала МОЭК на юго-западе города прорвало горячую воду

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В бойлерной здания филиала Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) на юго-западе столицы произошел прорыв горячей воды. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы, передает Агентство "Москва".

Авария произошла в здании, расположенном на улице Академика Пилюгина. В данный момент на месте работает аварийная бригада Мосводоканала.

Кроме того, как сообщил читатель M24.ru Вячеслав, похожий инцидент произошел неподалеку, на Балаклавском проспекте. В подвале дома №32 также прорвало горячую воду. На место были вызваны полиция и ДЭЗ.