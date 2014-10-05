Движение по Пятницкой улице восстановлено после аварии

Движение по улице Пятницкой открыто

Движение по улице Пятницкой восстановлено. Специалисты Мосводоканала заменили участок водопровода, где произошло повреждение, закопали яму, а дорожные рабочие положили новый асфальт.

Напомним, авария произошла 3 октября ночью. Из-за прорыва трубы затопило всю Пятницкую улицу. Через час после сигнала ремонтные бригады локализовали повреждение. Однако движение на улице в районе аварии было перекрыто. Предварительно повреждение чугунной трубы, которую положили еще в 1959 году, произошло из-за подвижки грунта.