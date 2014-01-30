Подмосковных работодателей обязали трудоустраивать инвалидов

Фото: ИТАР-ТАСС

Мособлдума на заседании в четверг одобрила законопроект, обязывающий подмосковных работодателей принимать на работу в организацию лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В частности, законопроект устанавливает квоту для приема на работу инвалидов в размере 1 процента для работодателей, численность работников которых составляет от 35 до 100 человек, и 2 процента - для компаний, где работают свыше 100 сотрудников.

При этом квота устанавливается организациям, расположенным на территории Московской области, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе индивидуальным предпринимателям, сообщает "РИА Новости".

Ожидается, что закон позволит увеличить количество квотируемых рабочих мест для инвалидов и обеспечит им социальную защиту от безработицы.

Напомним, всего в Московской области проживает около 500 тысяч инвалидов, более 80 тысяч из которых имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, около 14 тысяч — инвалиды по зрению, около 10 тысяч — по слуху. Причем только 16 процентов инвалидов - люди трудоспособного возраста.