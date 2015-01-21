Брюквенные плантации появятся в Подмосковье в 2015 году

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Брюкву начнут выращивать на постоянной основе в Подмосковье начиная с этого года. Плантации овоща появятся в Рузском и Зарайском районах области, сообщает Агентство "Москва".

По словам зампреда Мособлдумы Никиты Чаплина, 6 тысяч тонн первого урожая 2014 практически раскупили. Сейчас купить редкий овощ можно в фермерских магазинах, а также на ярмарках и рынках.

Также она доступна в торговых сетях, которые сотрудничают с компанией "Русский Овощ". В ближайшем будущем необычный продукт возможно появится и в популярных сетевых магазинах.

"Брюква - овощ, который входил в русское меню и в XVII, XVIII и XIX веках. За XX век он полностью выбыл из рациона. Это очень полезный, содержащий много полезных витаминов овощ", - пояснил Чаплин.

Брюква была представлена на выставке пищевой промышленности и сельского хозяйства "Зеленая неделя" в Берлине, которая проходила с 16 января. На выставке фермеры Подмосковья завоевали наибольшее количество золотых медалей среди всех регионов России.