В Подмосковье с 1 января поднимется ставка транспортного налога

Фото: M24.ru

Мособлдума одобрила повышение ставок транспортного налога с 1 января 2015 года, сообщает Агентство "Москва".

Согласно поправкам в закон "О транспортном налоге в Московской области", владельцы легковых автомобилей мощностью до 100 л.с. будут платить по 10 рублей за каждую "силу" (сейчас – семь рублей).

Так, за Renault Logan c двигателем 1,4 литра (75 лошадиных сил) нужно было платить 525 рублей, а с 1 января – 750 рублей.

В то же время для грузовиков и автобусов старше пяти лет устанавливается максимальная ставка налога: в зависимости от мощности налог составит до 70 рублей.

При этом в Москве владельцы авто платят по 12 рублей с каждой "лошади", а, например, во Владимирской области - 20 рублей.

Величина транспортного налога для остальных транспортных средств поднимется на 5,1% ( в соответствии с индексом потребительских цен). Например, за 1,6 литровый Nissan Qashqai (114 л.с) в год придется отдавать 3,6 тысячи рублей.

Добавим, что в начале 2014 года в Московской области насчитывалось около трех миллионов транспортных средств. В случае принятия нового законопроекта дополнительные доходы в бюджет региона составят 870 миллионов рублей.