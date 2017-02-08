Правила организации мест для катания на "ватрушках" могут ужесточить

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Мособлдума может ужесточить правила использования специальных мест для катания на "ватрушках", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зампредседателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николая Черкасова.

4 февраля в городе Электроугли (Ногинский район) в лесном массиве у садоводческого некоммерческого товарищества "Купавна" ребенок, скатившись со снежной горы на тюбинге, ударился головой о дерево и скончался на месте.

По словам Черкасова, этот случай должен быть поводом для того, чтобы органы местного самоуправления "посмотрели, как организовано катание в местах массового отдыха людей, и на тех, кто ведет коммерческую деятельность с использованием такого вида отдыха".

Парламентарий добавил, что по итогам проверок, организованным по следам случившегося, депутаты могут инициировать внесение изменений в правила эксплуатации специально-организованных мест для катания на тюбингах. По его мнению, организация мест для катания должна осуществляться в соответствии с теми же правилами, что действуют в отношении аттракционов.