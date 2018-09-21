Мослекторий покажет, как предотвратить инсульт

Фото: из личного архива Сергея Петрикова/

1 октября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится очередная лекция проекта "Мослекторий". На этот раз тема встречи – "Как предотвратить инсульт?" Что это за заболевание? Люди какого возраста и какой сферы деятельности находятся в зоне риска? Какие симптомы у инсульта, что делать при их обнаружении и какие бывают способы лечения? Обо всем этом расскажет Сергей Петриков, доктор медицинских наук, профессор РАН, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Смотрите 1 октября в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.