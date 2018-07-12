Мослекторий покажет, как укрепить здоровье позвоночника без помощи лекарств

Фото: Фото из личного архива Сергея Бубновского

23 июля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий". Тема новой встречи – "Здоровье позвоночника и суставов без лекарств".

Вся наша жизнь – движение, а наш успех во многом зависит от того, насколько легко, быстро и свободно мы можем перемещаться в окружающей среде. Так как же сделать свое тело подвижным и выносливым? Какие упражнения лучше всего укрепляют наши суставы и кости? Можно ли безболезненно преодолеть последствия старых травм и повреждений? Обо всем этом и многом другом расскажет знаменитый врач, автор уникальных методик оздоровления, доктор медицинских наук Сергей Бубновский.

Прямую трансляцию смотрите 23 июля в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.