Мослекторий покажет, как СМИ определяют круг наших интересов

10 декабря в лектории "Синхронизация" состоится беседа на тему – "Говори и властвуй: философия массмедиа".

От того, как мы общаемся друг с другом, зависят наше восприятие реальности, тип общества и политические устои. Средства и способы коммуникации меняются. Мы перестали общаться с помощью наскальных рисунков и сушеных зубов. Смогли бы мы понять тех, кто жил до изобретения книгопечатания? Зомбирует ли нас Facebook? Как СМИ говорят нам, чем интересоваться, а что невзлюбить? Об этом и многом другом расскажет философ, сценарист, специалист по философии медиа Антон Качулин.

Чтобы присутствовать на лекции лично, нужно пройти регистрацию на сайте. Прямую трансляцию смотрите 10 декабря в 12:30 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.