31 мая 2017, 05:22

Город

Число пострадавших от урагана в Москве приближается к 170-ти

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Почти 170 человек пострадали в результате урагана в Москве и области, сообщает "Мир 24" со ссылкой на заявление врачей. Ранее следственный комитет сообщил о 15 погибших в результате разгула стихии.

Многие пострадавшие, которых доставили в Боткинскую больницу, перенесли операции. Из 170 пострадавших в медицинские учреждения обратились 146 человек, многие из которых дети.

108 человек остаются в больницах. Один из пациентов находится в критическом состоянии – на него рухнул баннер.

МЧС и коммунальные службы экстренно ликвидировали последствия стихии. В столице полностью восстановили энергоснабжение.

Ураган накрыл столицу и Подмосковье днем 29 мая. В результате в Москве и области погибли 15 человек, более 200 пострадали. Ураган стал причиной массового падения деревьев, серьезных сбоев в работе городского транспорта, многочисленных повреждений автомобилей.

Доследственные проверки проводятся по факту гибели людей. Следователи осматривают места происшествий, устанавливают личности погибших. Также проводится опрос очевидцев случившегося.

Сюжет: Ураган в Москве 29 мая и его последствия
