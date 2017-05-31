Число пострадавших от урагана в Москве приближается к 170-ти

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Почти 170 человек пострадали в результате урагана в Москве и области, сообщает "Мир 24" со ссылкой на заявление врачей. Ранее следственный комитет сообщил о 15 погибших в результате разгула стихии.

Многие пострадавшие, которых доставили в Боткинскую больницу, перенесли операции. Из 170 пострадавших в медицинские учреждения обратились 146 человек, многие из которых дети.

108 человек остаются в больницах. Один из пациентов находится в критическом состоянии – на него рухнул баннер.

МЧС и коммунальные службы экстренно ликвидировали последствия стихии. В столице полностью восстановили энергоснабжение.