Коллекция фильмов о Москве станет еще обширнее

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Коллекция фильмов о Москве до конца года пополнится 200 фильмами, сообщает mos.ru.

Съемки, которые в итоге войдут в фильмофонд, ведутся для того, чтобы запечатлеть меняющийся облик столицы. Среди почти 200 документальных сюжетов о развитии города есть видеоматериалы и киноленты о строительстве "Москва-Сити", новых станций метро, а также об обустройстве набережных Москва-реки и реконструкции центральных улиц. В будущем эти материалы могут быть использованы для наглядности на образовательных лекциях о городе.

Фиксация на камеру изменений, которые происходят в городе, ведется уже на протяжении 16 лет, снято около двух тысяч видеоматериалов. Все подготовленные ролики передаются на хранение в ГБУ "Центральный государственный архив города Москвы".