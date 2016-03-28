Группа "Мэнчестер" презентует на m24.ru песню о Москве

Группа "Мэнчестер" записала новую песню "Это мой город", посвященную Москве. Ранее эта композиция нигде не исполнялась, так что читатели m24.ru смогут услышать ее первыми.

"Автор песни – наш друг Рустам Хидиятуллин, – рассказала продюсер группы Ольга Барабошкина. – Интересно, что живет он в Казани, но песню написал о Москве. И предложил спеть ее группе "Мэнчестер" – ребятам она очень понравилась. Процесс записи протекал быстро, никаких сложностей не возникало". По ее словам, не исключено, что позже появится и клип на эту песню.

Рок-группа "Мэнчестер" была образована в 2012 году музыкантами Олегом Пониматко и Андреем Буркой. Коллектив уже успел стать участником крупных российских фестивалей: "Нашествие", "Окна открой!" и других. Дебютный альбом группы выйдет в конце апреля.

Напомним, в июне прошлого года музыканты записали песню "Она и он" с актрисой Юлией Зиминой, известной по роли Кармелиты в одноименном сериале. Автор композиции – Олег Пониматко.