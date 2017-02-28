Форма поиска по сайту

28 февраля 2017, 19:51

Москва и Дублин будут сотрудничать в сферах ЖКХ, экологии и образования

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Власти Дублина и Москвы заключили соглашение о сотрудничестве между двумя городами на 2017 – 2019 годы, сообщает пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

Документ подписали в Дублине, где проходил фестиваль русской культуры "Масленица". Соглашение предусматривает сотрудничество в нескольких областях, в частности:

  • городское планирование;
  • жилищно-коммунальное хозяйство;
  • благоустройство;
  • энергосберегающие технологии;
  • экология;
  • образование.

Соглашение предусматривает обмен делегациями специалистов, курсы повышения квалификации для студентов Московского городского университета управления на базе высших учебных заведений Дублина.

Москва поддержит проведение фестивалей русской культуры в Дублине, а ирландцы, по традиции, примут участие в ежегодном праздновании Дня святого Патрика в российской столице. Города также обменяются фотовыставками и гастролями творческих коллективов.

Предыдущий протокол о дружественных отношениях и сотрудничестве между городами был подписан в марте 2009 года в российской столице.
