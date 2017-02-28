Москва и Дублин будут сотрудничать в сферах ЖКХ, экологии и образования

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Власти Дублина и Москвы заключили соглашение о сотрудничестве между двумя городами на 2017 – 2019 годы, сообщает пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.
Документ подписали в Дублине, где проходил фестиваль русской культуры "Масленица". Соглашение предусматривает сотрудничество в нескольких областях, в частности:
- городское планирование;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- благоустройство;
- энергосберегающие технологии;
- экология;
- образование.
Соглашение предусматривает обмен делегациями специалистов, курсы повышения квалификации для студентов Московского городского университета управления на базе высших учебных заведений Дублина.
Москва поддержит проведение фестивалей русской культуры в Дублине, а ирландцы, по традиции, примут участие в ежегодном праздновании Дня святого Патрика в российской столице. Города также обменяются фотовыставками и гастролями творческих коллективов.