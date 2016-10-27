Поезд "Стриж" отправится в первый рейс до Берлина в декабре

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Поезд "Стриж" отправится в первый рейс по маршруту Москва – Берлин с Курского вокзала 17 декабря, сообщает пресс-служб ОАО "РЖД".

Международный поезд будет отправляться из Москвы дважды в неделю по субботам и воскресеньям, а из столицы Германии – по воскресеньям и понедельникам.

Расстояние почти в две тысячи километров "Стриж" преодолеет за 20 часов 35 минут. Состав проследует через Смоленск, Оршу, Минск, Брест, Тересполь, Варшаву, Познань, Жепин и Франкфурт.

Поезд состоит из 20 вагонов вместимостью 216 мест. Представлены сидячие и спальные вагоны первого и второго класса, а также класса "Люкс" с санузлом и душем в каждом купе. Кроме того, в составе есть вагон-буфет и ресторан.

Продажа билетов на поезд №13/14 Swift сообщением Москва – Берлин уже открыта. Их можно купить на официальном сайте ОАО "РЖД" и в международных железнодорожных кассах.