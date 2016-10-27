Поезд "Стриж" отправится в первый рейс до Берлина в декабре

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Поезд "Стриж" отправится в первый рейс по маршруту Москва – Берлин с Курского вокзала 17 декабря, сообщает пресс-служб ОАО "РЖД".
Международный поезд будет отправляться из Москвы дважды в неделю по субботам и воскресеньям, а из столицы Германии – по воскресеньям и понедельникам.
Расстояние почти в две тысячи километров "Стриж" преодолеет за 20 часов 35 минут. Состав проследует через Смоленск, Оршу, Минск, Брест, Тересполь, Варшаву, Познань, Жепин и Франкфурт.
Поезд состоит из 20 вагонов вместимостью 216 мест. Представлены сидячие и спальные вагоны первого и второго класса, а также класса "Люкс" с санузлом и душем в каждом купе. Кроме того, в составе есть вагон-буфет и ресторан.
Продажа билетов на поезд №13/14 Swift сообщением Москва – Берлин уже открыта. Их можно купить на официальном сайте ОАО "РЖД" и в международных железнодорожных кассах.
В новых поездах переход на другую ширину колеи проходит автоматически, когда состав проходит по специальному переводящему устройству, установленному на границе между колеями разных стандартов. На смену колесных пар потребуется около 20 минут, вместо привычных двух часов. Помощь персонала при этом не нужна.