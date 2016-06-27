Самолет с отказавшим двигателем приземлился в Домодедове

У самолета компании "Ямал" возникли проблемы с двигателем

Вылетевший в Мурманск пассажирский самолет, у которого отказал правый двигатель, благополучно вернулся в аэропорт Домодедово, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Самолет приземлился в штатном режиме. Никто из находившихся на борту не пострадал", – рассказал собеседник агентства.

Ранее m24.ru сообщало, что самолет Москва – Мурманск готовится к аварийной посадке. Командир самолета авиакомпании "Ямал" сообщил об отказе правового двигателя и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Авиакомпания "Ямал" Российская авиакомпания "Ямал" (Yamal Airlines) основана 7 апреля 1997 года в городе Салехард. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов. В том числе три Sukhoi SuperJet 100. Авиакомпания осуществляет чартерные и регулярные рейсы по более 42-м направлениям мира.

Лайнер вырабатывал топливо, кружа над Москвой. На его борту находилось порядка 50 пассажиров и три члена экипажа.

Следователи начали доследственную проверку после вынужденной посадки самолета в аэропорту Домодедово. Двигатель самолета авиакомпании "Ямал" отказал из-за попадания птицы, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Пассажиров доставят в аэропорт Мурманска резервным бортом.

