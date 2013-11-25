Билетные центры Олимпиады-2014 открываются в Москве и в Сочи

Билетные центры Олимпиады открываются в Москве и в Сочи

В понедельник, 25 ноября, в Москве и в Сочи открываются билетные центры Олимпиады-2014. Там можно забрать заранее заказанные билеты или купить новые.

Центры будут работать в течение недели. Оплату принимают как наличными, так и карточками. Если билет был забронирован заранее, то при себе нужно иметь распечатку заказа и паспорт. Адрес столичного отделения: Охотный ряд, дом 2, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, что до сегодняшнего дня билеты можно было приобрести только на официальном сайте Олимпиады. В продаже больше нет билетов на церемонии закрытия и открытия, а также мужской хоккей. Но на большинство соревнований билеты можно приобрести за 1500 рублей и дешевле.

Кстати, свыше 40 процентов всех билетов стоят менее 3000 рублей.