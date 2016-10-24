Пьяный пассажир задержал вылет самолета в Пхукет из Домодедова

Фото: m24ru/Александр Авилов

Нетрезвого пассажира сняли с рейса Москва – Пхукет в ночь на понедельник в аэропорту Домодедово. Вылет самолета задержали на час, рассказали ТАСС в управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Жителя Пензенской области не пустили на рейс сотрудники авиакомпании. Мужчина не дебоширил, но в целях безопасности его все же не пустили на борт.

Теперь ему грозит штраф в размере 500 рублей за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Самолет Boeing 767-300 принадлежит российской чартерной авиакомпании Azur Air. Он должен был вылететь в воскресенье в 23:50 мск, но из-за задержки рейса он вылетел лишь в 00:48 мск, уточнили в управлении на транспорте.