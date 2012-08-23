На день города в Москве впервые не будут перекрывать улицы

По словам главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова, в этом году День города постарались сделать не формальным, не пафосным, а именно культурным. Улицы на этот раз в городе перекрывать не будут

Празднование 865-летия Москвы, которое состоится 1-2 сентября, власти решили сделать неформальным, превратив столицу в большой культурный центр.



Москвичей и гостей города ожидает более 600 мероприятий на улицах, площадях и бульварах.

В 12.00 на Красной площади начнется праздничная программа "Город любви. Эпоха танцев 1812-2012", в которой задействуют почти две тысячи танцоров.

На Тверской улице запланирован марш-парад военных оркестров, который начнется в 10.00. На Поклонной горе пройдет музыкальный медиа-фестиваль. Полюбоваться карнавальным шествием с участием уличных театров можно будет на проспекте Сахарова. В цирке на Цветном бульваре пройдет фестиваль циркового искусства. Также горожане смогут бесплатно посетить музеи, которые курирует департамент культуры Москвы.

Кроме того, массовые народные гуляния пройдут на Театральной и Пушкинской площадях, а также на Бульварном кольце, которое на два дня переименуют в "Бульвар искусств".

Вечером столичное небо засверкает от сотен вспышек фейерверков. Самые масштабные можно будет увидеть на Поклонной горе и Васильевском спуске.

По словам руководителя столичного департамента культуры Сергея Капкова, бюджет праздника составил 125 миллионов рублей. Еще 35 миллионов выделили спонсоры.

Планируется, что в праздновании Дня города примут участие около трех миллионов человек.