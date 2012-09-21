В Москве появятся девять новых смотровых площадок

В столице построят девять новых смотровых площадок. Все они будут располагаться в историческом центре Москвы

Власти Москвы планируют оборудовать в городе девять новых смотровых площадок. Они появятся на территории гостиниц "Москва" и "Балчуг", а также в атриуме Третьяковской галереи в Лаврушенском переулке, Российской государственной библиотеке, универмаге "Военторг", Старом Гостином дворе, Китайгородской стене рядом с Театральной площадью, Центральном телеграфе на Тверской и Доме на набережной.

О планах строительства объектов в историческом центре Москвы сообщили в Комитете по туризму, подчеркнув, что сейчас официально существует проект одной обзорной площадки – на Триумфальной арке.

В настоящий момент в столице работает только одна смотровая площадка, которая находится на Воробьевых горах. Это живописное место любимом сотнями москвичей и гостей города.