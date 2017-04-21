Открыт первый официальный автобусный маршрут из Москвы в Ереван

Фото: пресс-служба Мосгортранса

Заработал первый официальный автобусный маршрут между Москвой и Ереваном, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Автобусы отправляются по средам, пятницам и субботам в 11 утра от международного вокзала "Южные Ворота" и делают промежуточную остановку на автостанции "Теплый Стан". Ориентировочное время в пути 45 часов.

Приобрести билет можно на официальном сайте Мосгортранса. Билет из Москвы в Ереван обойдется в 1819 рублей, включая сервисный сбор. Детский билет (от 5 до 12 лет) обойдется в 910 рублей.

Автостанции ГУП "Мосгортранс" обеспечивают проезд пассажиров по 172 междугородным и международным направлениям.

