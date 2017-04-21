Открыт первый официальный автобусный маршрут из Москвы в Ереван

Фото: пресс-служба Мосгортранса
Заработал первый официальный автобусный маршрут между Москвой и Ереваном, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Автобусы отправляются по средам, пятницам и субботам в 11 утра от международного вокзала "Южные Ворота" и делают промежуточную остановку на автостанции "Теплый Стан". Ориентировочное время в пути 45 часов.
Приобрести билет можно на официальном сайте Мосгортранса. Билет из Москвы в Ереван обойдется в 1819 рублей, включая сервисный сбор. Детский билет (от 5 до 12 лет) обойдется в 910 рублей.
Автостанции ГУП "Мосгортранс" обеспечивают проезд пассажиров по 172 междугородным и международным направлениям.
От метро "Братиславская", "Марьино", "Алма-Атинская", "Красногвардейская", "Домодедовская", "Царицыно", "Выхино" до ТК курсируют бесплатные маршрутные такси. От метро "Алма-Атинская" до автовокзала организован городской автобусный маршрут ГУП "Мосгортранс" № 899.
