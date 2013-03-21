Москва в рейтингах: миллиардеры, зелень и лучшее метро

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва вошла в десятку самых привлекательных городов Европы для вложений в недвижимость в 2013 году по версии института Urban Land Institute и компании PricewaterhouseCoopers. Уже второй год подряд российская столица занимает девятую позицию в списке из 27 европейских городов, обходя Франкфурт, Копенгаген, Вену, Милан и Брюссель.

M24.ru решил вспомнить несколько самых интересных рейтингов, в которые вошла столица.

Британский журнал "The Economist" ежегодно составляет рейтинг самых дорогих для проживания городов мира. Эксперты сравнивают более 400 цен на 160 товаров и услуг и определяют, жизнь в каком из городов сильнее бьет по карману. И если еще в 2006 году Москва занимала первую строчку в этом рейтинге, а в 2011 и 2012 годах входила в первую десятку, то сегодня российская столица переместилась гораздо ниже.

При этом Москва занимает первое место в мире по числу проживающих здесь миллиардеров, оттеснив такие облюбованные богачами города, как Нью-Йорк и Лондон. По данным на 2013 год, здесь живут 84 долларовых миллиардеров, чье совокупное состояние составляет 366 миллиардов долларов. И это логично, ведь если жизнь в городе дешевеет, значит больше наличности остается на счетах.

В городе, где столько миллиардеров обязательно должны быть небоскребы. Например, такие как московская башня "Меркурий-Сити." Согласно рейтингу немецкой аналитической компании, башня стала самым высоким зданием в Европе. Небоскреб высотой 338 метров оказался выше прежнего лидера - лондонской высотки The Shard на 29 метров.

И хотя здесь встречаются самые высокие в Европе небоскребы, Москву никак не назовешь "каменными джунглями". В прошлом году она вошла в тройку самых "зеленых" столиц мира. На каждого москвича в среднем приходится около 20 квадратных метров зеленых насаждений, в то время как, например, на парижанина - всего 6.

А годом ранее, в 2011 Москва была названа одним из самых доброжелательных к детям российских городов по оценке Детского фонда ООН. Ее обошел только Петрозаводск. По мнению составителей рейтинга, доброжелательный к детям город - это тот, в котором учитываются их нужды и приоритеты, муниципальный бюджет формируется в соответствии с их потребностями.

Кроме всего этого, из 15 самых красивых в мире станций подземки, согласно выбору британской газеты "Daily Telegraph", четыре находятся в Москве. Это "Киевская", "Комсомольская", "Маяковская" и "Славянский бульвар".

А еще, по всеобщему убеждению, в Москве живут самые красивые девушки, что искупает любые ее недостатки.

Григорий Медведев