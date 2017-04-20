Форма поиска по сайту

20 апреля 2017, 06:29

Общество

Мокрый снег ожидается в Москве 20 апреля

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В столичном регионе в четверг сохранится характерная для этой недели холодная погода, сообщает Гидрометцентр России. По данным прогноза синоптиков, температура воздуха в дневные часы составит плюс 2 – плюс 4 градуса. Ожидается мокрый снег, временами он будет прекращаться.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 5–10 метров в секунду. Иногда его порывы достигнут 12–17 метров в секунду.

Атмосферное давление днем составит 756 миллиметров ртутного столба.

В пятницу, 21 апреля, местами пройдет небольшой дождь.

Теплая погода никак не может прийти в столицу из–за того, что на погоду в регионе оказывает влияние обширная тропосферная ложбина, наполненная холодным воздухом.

