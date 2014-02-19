Владимир Ефимов расскажет о поддержке малого бизнеса в Москве

19 февраля руководитель департамента городского имущества Владимир Ефимов расскажет об эффективном управлении городским имуществом и о том, что изменится в Москве в ближайшее время. Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию пресс-конференции.

На мероприятии речь пойдет о том, как столичные власти поддерживают представителей малого бизнеса, как изменятся земельные и имущественные платежей для пользователей городской недвижимости. Также Владимир Ефимов подведет итоги работы департамента в 2013 году.

Трансляция завершена.