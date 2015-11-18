Москва стала финалистом премии Smart Cities Awards 2015

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Москва вошла в число финалистов престижной международной премии Smart Cities Awards 2015. Церемония награждения состоялась в Барселоне во время международного конгресса Smart City Expo, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заявки на участие в премии подали 500 участников из 100 стран. Они соревновались в трех основных категориях – "Город", "Проект" и "Инновационная идея". Проекты Москвы участвовали в номинации "Город".

На конкурс Москва представила систему городских решений. Это площадка интернет-дискуссий crowd.mos.ru, система электронных референдумов "Активный гражданин", порталы городских услуг, открытых данных и "Наш город", а также центры государственных услуг "Мои документы" и Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС).

Кроме Москвы, за премию боролись Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Буэнос-Айрэс (Аргентина), Бандунг (Индонезия) и Куритиба (Бразилия).

Первое место завоевал проект британского города Питерборо.

Международная премия Smart Cities Awards 2015 призвана поддержать инновационные технологии, которые помогают делать города более развитыми, удобными для жизни и экономически эффективными. Ее присуждают государственным и общественным организациям, научно-исследовательским центрам, компаниям и индивидуальным предпринимателям. В прошлом году победителем Smart Cities Awards стал проект DigiTel, представленный Тель-Авивом.