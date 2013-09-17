На Воробьевых горах 21 сентября стартует Всероссийский забег

На Воробьевской набережной завершился марафон "Беги за мной"

Всероссийский забег, которые проводится в 50 городах страны, в Москве стартует недалеко от смотровой площадки на Воробьевых горах.

Основной этап состязаний в столице пройдет в сквере на улице Косыгина. Протяженность дистанции составит 7 километров. Самому старшему участнику забега 62 года, самому юному - 8 лет, он будет участвовать в забеге вместе с родителями.

По подсчетам организаторов из Росмолодежи, в забеге в целом по стране примут участие до 30 тысяч спортсменов и любителей самого разного возраста.

Одновременный старт состоится в 10.00 по московскому времени, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Всероссийский забег проводится впервые. Принять в нем участие в забеге может любой желающий, нужно только зарегистрироваться. Каждый участник забега получит памятную футболку и сертификат на разовое посещение любого клуба в Москве. Первые шесть финишировавших бегунов получат ценные призы, в том числе iPad Mini.

Регистрация участников открыта до 19 сентября.