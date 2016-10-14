Авиакомпания Nordwind Airlines будет регулярно летать из Москвы в Нью-Йорк

Фото: nordwindairlines.ru
Авиакомпанию Nordwind Airlines назначали регулярным перевозчиком из Москвы в Нью-Йорк и обратно, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ранее перевозчиком на этой авиалинии была обанкротившаяся компания "Трансаэро".
Nordwind Airlines будет выполнять регулярные авиаперевозки пассажиров, багажа, грузов и почты с частотой семь рейсов в неделю.
Парк авиаперевозчика насчитывает 20 самолетов. Nordwind Airlines летает из 20 городов России. В число направлений компании входят города Европы, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки и Азии.
