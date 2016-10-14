Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября 2016, 15:41

Город

Авиакомпания Nordwind Airlines будет регулярно летать из Москвы в Нью-Йорк

Фото: nordwindairlines.ru

Авиакомпанию Nordwind Airlines назначали регулярным перевозчиком из Москвы в Нью-Йорк и обратно, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее перевозчиком на этой авиалинии была обанкротившаяся компания "Трансаэро".

Nordwind Airlines будет выполнять регулярные авиаперевозки пассажиров, багажа, грузов и почты с частотой семь рейсов в неделю.

Парк авиаперевозчика насчитывает 20 самолетов. Nordwind Airlines летает из 20 городов России. В число направлений компании входят города Европы, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки и Азии.

Сайты по теме


Москва Трансаэро Росавиация Нью-Йорк Nordwind Airlines авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика