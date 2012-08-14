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Спорт

14 августа 2012, 11:13

Москвичи выиграли первенство России по парусному спорту

Москва парусный спорт чемпионат спорт

На Пироговском водохранилище стартовало первенство Москвы по парусному спорту. На старт вышли больше 100 спортсменов из разных регионов страны. Соревнования пройдут по 17 августа в 12 категориях, их участникам - от 12 до 21 года

В Санкт-Петербурге завершилось Открытое первенство России по парусному спорту. В состязаниях приняли участие 43 команды из всех уголков России, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Очень успешно выступили столичные спортсмены, которые заняли первые места во всех гонках в каждом из классов яхт.

В классе «Кадет» победу одержал дуэт Даниила Игнатова и Андрея Парфенова из Москвы. Серебряными призерами стали тольяттинцы Андрей Мальнев/Семен Шилов, а замкнули пьедестал еще одни представители первопрестольной Рустам Бяширов и Серафим Скоропышный.

Среди женщин в этом классе лучшим был московский экипаж Полины Николаевой и Дарьи Юркиной. Вторыми финишировали новороссийские спортсменки Виктория Баль и Анастасия Щавлинская, третьими – Юлия Дробышевская и Ева Кострикина из Липецка.

В классе «Зум-8» триуфматором стал столичный яхтсмен Никита Ушков, на втором месте – его земляк Кирилл Бобошко. Бронзовую медаль завоевал новороссиец Тимур Кохниашвили.

В самом массовом классе «Оптимист» чемпионство оформил москвич Михаил Ушков, лидировавший с первого дня соревнований. Серебро и бронзу выиграли два гонщика из города Долгопрудный Московской области: Сергей Воробьев и Илья Запорожец.

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