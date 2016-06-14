В Дубай из Москвы будет летать самый большой самолет в мире

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Крупнейший пассажирский самолет в мире Airbus А380-800 начнет ежедневно летать по маршруту Москва-Дубай. Как сообщают РИА Новости, авиакомпания Emirates Airlines поставит лайнер на линии с 1 декабря 2016 года.

За тринадцать лет на российском рынке авиакомпания Emirates Airlines перевезла почти 3,5 миллиона пассажиров. А за последний год спрос на полеты в Дубай увеличился и составил 400 тысяч пассажиров.

"Возросший интерес и спрос со стороны пассажиров повлиял на решение Emirates начать полеты из российской столицы на А380, предложив рынку качественно новый уровень обслуживания", – сообщили в пресс-службе компании.

Перевозчик также отмечает, что Airbus А380 сможет обслужить возрастающий спрос на маршруты Дубай – Москва, как со стороны бизнес-путешественников, так и туристов.

Также в авиакомпании рассчитывают, что популярностью начнут пользоваться новые маршруты в Себу, Иньчуань, Ченджоу, Янгон, Ханой и третий ежедневный рейс в Кейптаун.

Airbus А380 – крупнейший двухпалубный пассажирский самолет в мире. Его вместимостью составляет 525 пассажиров в салоне трех классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации. Лайнер может выполнять полеты на расстояния до 15,4 тысячи километров. Его высота достигает более 24 метров, длина свыше 72 метров, а размах крыла 79 метра. А380 впервые поступил в эксплуатацию в 2007 году.