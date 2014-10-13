Граффити-проект фестиваля "Лучший город Земли" подарит Москве 35 арт-объектов

Фото: тасс

В рамках проходящего второй год подряд граффити-проекта Фестиваля "Лучший город Земли" департамента культуры города Москвы известные мировые и российские звезды стрит-арта создадут в Москве 35 объектов уличного искусства, сообщил M24.ru пресс-центр фестиваля "Лучший город Земли".

В этом году лучшие мировые и российские художники получили возможность украсить Москву, создав в разных районах города произведения уличного искусства. Среди приглашенных "звезд": Alice Pasquini (Италия), Fintan Magee (Австралия), Ricardo Cavolo (Испания), Stinkfish (Колумбия), и российские Aske (Москва), Dikson (Челябинск) и другие. Всего на городских стенах появится 15 авторских художественных работ от 10 иностранных и 5 российских художников.

Отдельная программа граффити проекта посвящена русскому искусству первой половины двадцатого века. Идея проекта «Наследие» заключается в том, чтобы отобразить каждое направление искусства одним из его ярких представителей. Так на улицах Москвы уже появились портреты Михаила Булгакова и Сергея Рахманинова, а вскоре будут созданы портреты Станиславского, Стравинского, Эйзенштейна, Ахматовой и Маяковского.

Команда 33+1 из Владивостока создала серию работ «Булгаковская Москва» в необычной форме уличного искусства – сграффито. Это уникальная техника с нанесением штукатурки на стену, а затем «процарапыванием» в ней изображения. 10 барельефов с героями произведений «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» и «Иван Васильевич меняет профессию» можно найти в районе Патриарших прудов и Арбата.

Праздничное мероприятие, посвященное уличному искусству, пройдет 3 ноября на Кузнецком мосту, на площади перед ЦУМом. Выступление музыкальных и танцевальных коллективов, диджей-сеты, граффити джем с участием стрит-арт художников, скетч-батл – конкурс рисунков в реальном времени, мастер-классы по рисованию, арт-маркет, фуд-корт с чайным баром и закусками.

Кульминацией мероприятия станет торжественное завершение создания арт-объекта над зданием департамента культуры города Москвы.